Deutschland: Orchestermusiker wegen Mordversuchs mit Rattengift verurteilt

Ein 62-jähriger Musiker ist vom Landgericht Hannover zu sechseinhalb Jahren Haft wegen Mordversuchs mit Rattengift verurteilt worden, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte. Er habe seiner Mutter bei Besuchen in einem Seniorenheim in Hannover das Gift Brodifacoum ins Essen gemischt, um sie zu töten. Das Gericht wertete dies als Mordversuch.