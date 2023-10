Deutschland: Polizei fällt auf Schild-Streich hinein und kassiert bei Autofahrern

Ein Unbekannter hat im Ruhrgebiet eigenhändig ein Tempo-50-Schild mit einem Tempo-30-Schild ausgetauscht. Selbst die Polizei fiel darauf hinein und passte daraufhin den Blitzer an die vermeintlich neue Höchstgeschwindigkeit an. Das hatte für die Verkehrsteilnehmenden unangenehme Folgen.



Seitdem wurden nämlich 104 Autofahrerinnen und Autofahrer von der Polizei erwischt, die die Wiedehopfstrasse in Herne mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 30 km/h befuhren. Von ihnen haben 31 ein Bußgeld bezahlt und Punkte in Flensburg erhalten. Sechs von ihnen haben sogar ihren Führerschein verloren, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet. Das Verkehrsschild sei demnach bereits Mitte Juni illegal ausgetauscht worden.