Zwei Milliarden Euro : Deutschland prüft Bau eines «Iron Dome»-Abwehrschilds

Angesichts des Ukraine-Kriegs und der Bedrohung durch Russland prüft Deutschland einem Bericht zufolge die Errichtung eines Raketenschutzschilds.

Bei einer Beratung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Generalinspekteur Eberhard Zorn in dieser Woche über die Verwendung des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr sei auch ein «Iron Dome» (Eiserne Kuppel) Thema gewesen, berichtete die «Bild am Sonntag». Konkret sei es um eine mögliche Anschaffung des israelischen «Arrow 3»-Systems gegangen.

Großbritannien will mehr Druck

Das System würde der Zeitung zufolge nach Informationen aus Sicherheitskreisen zwei Milliarden Euro kosten. Da es marktverfügbar sei, könnte es demnach bereits 2025 einsatzfähig sein. Die britische Außenministerin Liz Truss indes will mehr Druck auf Russland und Präsident Wladimir Putin ausüben, um das Land in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen.

Ukraine will mehr Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat unterdessen die internationale Gemeinschaft erneut zur Lieferung schwerer Waffen aufgerufen. Sowohl in einer Videokonferenz mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda am Samstag als auch in einer in der Nacht zum Sonntag ausgestrahlten Videobotschaft forderte er Kampfflugzeuge und Panzer für die ukrainischen Streitkräfte.