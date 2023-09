Deutschland: Rudi Völler solls an der Heim-EM richten – doch er will nicht

Da freute sich der 63-Jährige. Doch er will nicht weiter Trainer sein.

Was haben sie doch alle geflucht und gewettert über das deutsche Nationalteam? Trainer Hansi Flick musste gehen – und Sportdirektor Rudi Völler übernahm. Mit dem 63-Jährigen an der Seitenlinie gewann Deutschland gegen Frankreich 2:1 – nach zuvor vier Niederlagen in fünf Testspielen. Ist nun alles wieder gut?