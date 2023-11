Deutschland: Sie kam nie zu Hause an – wer ermordete Hanna (23)?

Eigentlich sind es von der Disco «Eiskeller» nur knapp 900 Meter bis zu ihrem Elternhaus in Aschau im Chiemgau im Bundesland Bayern. Doch Hanna W. kam dort niemals an. Eigentlich wollte die 23-Jährige noch auf einen Kollegen warten, doch dann ging sie allein los. Immerhin kannte sie den Weg in- und auswendig.

Eine Überwachungskamera filmte Hanna noch um 2.26 Uhr an diesem 3. Oktober 2022, wie sie den Club verließ, die letzten Bilder, auf denen sie lebend zu sehen ist, werden zwei Minuten später aufgenommen, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt. Am Nachmittag desselben Tages findet ein Spaziergänger ihre Leiche im nahen Bärbach. Die Obduktion findet noch in der darauffolgenden Nacht statt, was die Polizisten zur Gewissheit bringt, dass man einen Mörder sucht. Die Soko «Club» wird gegründet. Wochenlang tragen bis zu 60 Ermittler Hinweise und Spuren zusammen, die sie schließlich zu einem Tatverdächtigen führen.