Düstere Prognose : Deutschland steuert in Rezession – langfristig droht Wohlstandverlust

Führende Wirtschaftsforscher erwarten mit der schrumpfenden Wirtschaftsleistung auch herbe Wohlstandsverluste in Deutschland – und dies nicht nur vorübergehend. Besonders treffe das Privatleute.

In der deutschen Wirtschaft wird es laut Experten krachen.

Deutschland steuert nach Einschätzung führender Wirtschaftsforschungsinstitute direkt in eine Rezession – mit Wohlstandsverlusten und heftigen Folgen für Verbraucher. «Der Wohlstandsverlust durch den Abfluss von Einkommen durch die höheren Energiepreise wird auch längerfristig Bestand haben», sagte Wirtschaftsforscher Torsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung am Donnerstag in Berlin. «Das ist kein vorübergehendes Phänomen, das wird uns länger beschäftigen.»