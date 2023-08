Deutschland: Teenager verletzt Drittklässler mit Messer – Polizei stürmt Schule

Die Grundschule an der Kirchstraße in Bischofswerda.

Im deutschen Bundesland Sachsen wurde am Mittwochmorgen Amokalarm ausgelöst. Ein 16-jähriger Jugendlicher soll laut Medienberichten gegen 9.40 Uhr an einer Grundschule in Bischofswerda mit einem Messer durch die Räumlichkeiten gerannt sein. Dabei sei offenbar ein Kind aus der dritten Klasse verletzt und nach Angaben des sächsischen Kultusministeriums mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Zustand des Jungen sei stabil. Er sei an Kopf und Hals verletzt worden. Ob weitere Schüler verletzt sind, ist noch unklar.