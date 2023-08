Deutschland: Vermeintliche Riesenschlange in Nordrhein-Westfalen entpuppt sich als Bauschaum

Eine vermeintliche Riesenschlange auf einem Dach hat sich in Nordrhein-Westfalen als harmloser Bauschaum entpuppt. Der Einsatz habe daraufhin ein «unspektakuläres» Ende genommen, teilte die Polizei Neuss am Donnerstag mit. Demnach hatte ein Anwohnerin die Beamten in Neuss am Donnerstagnachmittag gerufen, weil sie auf einer Dachschräge eine große, dicke Schlange gesehen habe.