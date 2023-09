Deutschland: «Wir schaffen das nicht mehr» – Spahn dreht Merkel-Satz um

Auch in Deutschland sei diese spürbar.

Der ehemalige deutsche Gesundheitsminister sprach am Donnerstagabend über die Migrationskrise.

In der Talkshow «Maybrit Illner» drehte der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den bekannten Satz der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aus der Flüchtlingskrise 2015 «Wir schaffen das» um. Er nennt Deutschland ein «Einreiseland», da es die Einwanderung nicht gezielt steuere – das sei ein Problem: «Wir schaffen es nicht mehr», sagte Spahn.

«Wir brauchen eine Lösung, weil sonst die politische Landschaft eine völlig andere werden wird», sagt er. Dabei spielt er darauf an, dass die AfD weiter an Zuspruch aus der Bevölkerung gewinnt. Auch nehmen rechtsradikale Ansichten in Deutschland laut Umfragen zurzeit zu.