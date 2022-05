Ukraine-Krieg : Deutschland wirbt für Ölembargo gegen Russland

Mit neuen Lieferverträgen im Rücken befürwortet Deutschland inzwischen ein Ölembargo gegen Russland, wie Außenministerin Annalena Baerbock in einer ARD-Sendung am Sonntag erklärt hat.

Die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bekräftigt, dass Deutschland ein Öl-Embargo gegen Russland befürwortet. Man sei jetzt darauf «vorbereitet», auch mehrere Jahre ohne russisches Öl auszukommen, sagte die Grünen-Politikerin in der ARD. Hintergrund seien neue Lieferverträge. Vor einigen Wochen noch hätte man einen sofortigen Lieferstopp nicht durchstehen können, sagte Baerbock weiter. «Wir werben auch innerhalb der EU dafür, jetzt im sechsten Sanktionspaket der EU den Ölausstieg als Europa gemeinsam zu gehen», sagte sie in der Sendung bei Anne Will am Sonntag.