Scholz : Deutschland wird in Europa bald größte konventionelle Nato-Armee haben

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet durch das nun vereinbarte 100-Milliarden-Sondervermögen eine deutliche Stärkung der Bundeswehr.

Der Kanzler äußerte Unverständnis über die im In- und Ausland geäußerte Kritik an mangelnder militärischer Unterstützung für die Ukraine. «Wir haben Waffen geliefert und werden weitere Waffen liefern», sagte Scholz in dem Interview. «Diese Bestellungen laufen», fügte er mit Blick auf mit der Industrie abgesprochenen Lieferungen auch schwerer Waffen hinzu.

Bundeswehr seit 2010 unterfinanziert

Auch über Kritik aus Polen, dass vereinbarter Ersatz für polnische Lieferungen an die Ukraine bisher nicht bereitgestellt worden sei, äußerte sich der Kanzler «ziemlich verwundert». «Wir sind in Gesprächen mit all unseren osteuropäischen Partnern und wollen auch die Gespräche mit Polen so seriös voranbringen wie mit Tschechien und der Slowakei», sagte er. Mit der tschechischen Regierung, die der Ukraine «zeitnah T72-Panzer zur Verfügung stellen» werde, gebe es «eine genaue Vereinbarung, was wir ihnen dafür wann liefern».