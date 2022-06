Klingbeil : Deutschland wird sich von Russland nicht erpressen lassen

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat angekündigt, dass Deutschland seine Unterstützung der Ukraine trotz reduzierter russischer Gaslieferungen nicht verringern wird.

«Wir lassen uns nicht erpressen. Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine, liefern Waffen, halten die Sanktionen aufrecht» – Lars Klingbeil

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat angekündigt, dass Deutschland seine Unterstützung der Ukraine trotz reduzierter russischer Gaslieferungen nicht verringern wird. «Wir lassen uns nicht erpressen. Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine, liefern Waffen, halten die Sanktionen aufrecht», sagte Klingbeil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Samstagsausgabe). «Daran wird sich nichts ändern. Aber es werden für uns harte Zeiten.»

In diesen Tagen sei zu sehen, dass der russische Präsident Wladimir Putin mit der Drosselung von Gas «auch zurückschlägt», sagte der SPD-Chef. «Er lässt uns spüren, wie sehr ihn unsere umfangreiche Unterstützung für die Ukraine trifft.» Putin fordere die Geschlossenheit des Westens und Europas heraus, deswegen sei es so wichtig, dass Deutschland mit seinen Partnern geschlossen handele, wenn Druck auf Russland ausgeübt werde.

«Hätten Alarmzeichen anders interpretieren müssen»

«Wir haben die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland so geführt, wie wir die Welt gerne gehabt hätten, aber nicht so, wie sie wirklich war und ist», sagte er der «FAZ». Zu einer realistischen Debatte gehöre auch, dass die schlimmsten Szenarien mitgedacht würden.