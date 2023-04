Europa League: Deutschlands letzte Titel-Hoffnung in Europa: Leverkusen im Halbfinale

Die letzte deutsche Titel-Hoffnung in Europa heißt Bayer statt Bayern. Bayer 04 Leverkusen hat nach einer über weite Strecken titelreifen Leistung als einziger Bundesligist das Halbfinale eines Europacup-Wettbewerbs erreicht und darf vom ersten Titel seit 30 Jahren träumen. Zwei Tage nach dem Aus des FC Bayern München in der Champions League erreichte die Werkself durch ein 4:1 (2:0) im Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise die Vorschlussrunde der Europa League.

Das Hinspiel gegen den Tabellenzweiten aus Belgien, der in der Runde zuvor den 1. FC Union Berlin ausgeschaltet hatte, war 1:1 ausgegangen. Moussa Diaby brachte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso am Donnerstag in Brüssel nach 66 Sekunden in Führung, Mitchel Bakker (38.), Jeremie Frimpong (60.) und Adam Hlozek (79.) legten nach. Das Tor der Belgier erzielte Casper Terho (64.).