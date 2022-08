Wegen Corona : Deutschlands Unternehmen sollen im Oktober zurück zur Homeoffice-Pflicht

Ab Oktober sollen Unternehmen in Deutschland ihren Beschäftigten die Arbeit von zu Hause anbieten müssen. Arbeitsminister Heil sieht in der Homeoffice-Angebotspflicht ein Instrument gegen Corona-Infektionen. Für Kritiker ist er ein «übereifriger Gesetzgeber».

