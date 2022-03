WM-Quali-Spiele : DFB-Elf mit Pflichterfolg, Frankreich auf WM-Kurs

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Fußballzwerg Färöer ein glanzloses 3:0 (1:0) erreicht. Frankreich verhinderte mit 4:2 in Weißrussland eine Blamage.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw geht mit fünf Punkten Vorsprung in die abschließenden zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Irland und Schweden.

Gegen die Iren reicht am 11. Oktober in Köln nun ein weiterer Sieg, um sich als Tabellenerster der Gruppe C vorzeitig das direkte Ticket für Brasilien 2014 zu sichern.

Gegen Färöer brachte Per Mertesacker die drückend überlegene DFB-Elf in der 22. Minute in Führung. Mesut Özil erhöhte in der 74. Minute per umstrittenen Foulelfmeter. Thomas Müller sorgte in der 84. für den 3:0-Endstand.

Frankreich schlägt Weißrussland mit 4:2

Bayern-Star Franck Ribéry hält Frankreichs Nationalmannschaft auf WM-Kurs. Dank zwei Toren von Europas Fußballer des Jahres gewann die Équipe Tricolore am Dienstag in Gomel mit 4:2 gegen Weißrussland und schloss in der Qualifikationsgruppe I mit 14 Punkten zu Tabellenführer Spanien auf.

Zur Pause lag die Mannschaft von Didier Deschamps 0:1 zurück, ehe sie noch aufdrehte und mit 4:2 gewann. Franck Ribéry, der mit Abstand beste Franzose auf dem Feld, glich in der 47. Minute mit einem Elfmeter-Schießen zum 1:1 aus, nachdem er vom weißrussischen Torwart gefoult worden war. Der Mittelfeldspieler von Bayern München beendete eine torlose Phase seiner Mannschaft von 526 Minuten. Solang war die «Equipe tricolore» in ihrer Geschichte noch nie ohne Treffer geblieben; die ehemalige Bestmarke von 500 Minuten datierte aus dem Jahr 1925.

Weißrussland ging in der 57. Minute erneut in Führung, wieder nach einem Fehler von Goalie Hugo Lloris. Und erneut war es Ribéry, der Frankreich zurück auf Kurs brachte. Die weiteren Tore schossen Samir Nasri und der 20-jährige Paul Pogba, der in seinem dritten Länderspiel zum ersten Mal traf. Im Sommer hatte er die U20-Nationalmannschaft als Captain zum Titel geführt.

Holland und Italien qualifizieren sich

Holland sichert sich mit einem 2:0 in Andorra vorzeitig die direkte Qualifikation für die WM 2014.

Italien reichen gegen Tschechien drei Minuten zur 14. WM-Teilnahme.

Gruppe A

Mazedonien - Schottland 1:2 (0:0)

Skopje.

Tore: 60. Anya 0:1. 84. Kostovski 1:1. 89. Maloney 1:2.

Wales - Serbien 0:3 (0:2)

Cardiff.

Tore: 8. Djordjevic 0:1. 38. Kolarov 0:2. 55. Markovic 0:3.

Rangliste: 1. Belgien 8/22. 2. Kroatien 8/17. 3. Serbien 9/11. 4. Schottland 9/8. 5. Mazedonien 8/7. 6. Wales 8/6.

Gruppe B

Malta - Bulgarien 1:2 (0:1)

Ta' Qali.

Tore: 9. Dimitrov 0:1. 59. Gargorov 0:2. 78. Herrera 1:2.

Italien - Tschechien 2:1 (0:1)

Juventus-Stadium, Turin.

Tore: 19. Kozak 0:1. 51. Chiellini 1:1. 54. Balotelli (Foulpenalty) 2:1.

Italien: Buffon; Bonucci, De Rossi, Chiellini; Maggio, Pirlo, Montolivo (86. Thiago Motta), Pasqual (78. Ogbonna); Candreva, Giaccherini (46. Osvaldo); Balotelli.

Bemerkungen: 89. Gelb-rote Karte gegen Kolar (Tschechien).

Armenien - Dänemark 0:1 (0:0)

Jerewan.

Tor: 73. Agger (Foulpenalty) 0:1.

Bemerkungen: 73. Gelb-rote Karte gegen Harojan (Armenien).

Rangliste: 1. Italien 8/20. 2. Bulgarien 8/13. 3. Dänemark 8/12. 4. Tschechien 8/9. 5. Armenien 8/9. 6. Malta 8/3.

Gruppe C

Färöer - Deutschland 0:3 (0:1)

Torshavn.

Tore: 23. Mertesacker 0:1. 74. Özil (Foulpenalty) 0:2. 84. Müller 0:3.

Deutschland: Neuer; Lahm, Mertesacker, Boateng, Schmelzer; Khedira, Kroos; Müller (85. Sam), Özil, Draxler (75. Schürrle); Klose (79. Kruse).

Bemerkungen: 22. Pfostenschuss Klose. 73. Rote Karte gegen Gregersen (Färöer/Notbremse).

Österreich - Irland 1:0 (0:0)

Ernst Happel, Wien. - 48'500 Zuschauer.

Tor: 84. Alaba 1:0.

Kasachstan - Schweden 0:1 (0:1)

Astana.

Tor: 1. (0:27) Ibrahimovic 0:1.

Rangliste: 1. Deutschland 8/22. 2. Schweden 8/17. 3. Österreich 8/14. 4. Irland 8/11. 5. Kasachstan 8/4. 6. Färöer 8/0.

Gruppe D

Rumänien - Türkei 0:2 (0:1)

Nationalstadion, Bukarest.

Tore: 22. Burak Yilmaz 0:1. 95. Erdinc 0:2.

Andorra - Holland 0:2 (0:0)

Andorra la Vella.

Tore: 49. Van Persie 0:1. 53. Van Persie 0:2.

Holland: Vorm; Janmaat, De Vrij, Vlaar, Willems; Schaars (55. Maher), Strootman; Schaken, Sneijder (79. Kuyt), Lens; Van Persie.

Ungarn - Estland 5:1 (3:0)

Ferenc Puskas, Budapest.

Tore: 11. Klavan (Eigentor) 1:0. 21. Hajnal 2:0. 41. Böde 3:0. 48. Kink 3:1. 69. Nemeth 4:1. 85. Dzsudzsak 5:1.

Bemerkungen: Ungarn mit Vanczak.

Rangliste: 1. Holland 8/22*. 2. Ungarn 8/14. 3. Türkei 8/13. 4. Rumänien 8/13. 5. Estland 8/7. 6. Andorra 8/0.

Gruppe F

Russland - Israel 3:1 (0:0)

Petrovski, St. Petersburg.

Tore: 50. Wasili Beresutzski 1:0. 52. Kokorin 2:0. 74. Gluschakow 3:0. 93. Zehavi 3:1.

Luxemburg - Nordirland 3:2 (1:1)

Josy Berthel, Luxemburg.

Tore: 14. Paterson 0:1. 45. Joachim 1:1. 78. Bensi 2:1. 82. McAuley 2:2. 87. Jänisch 3:2.

Bemerkung: Luxemburg mit Mutsch (St. Gallen).

Rangliste: 1. Russland 8/18. 2. Portugal 8/17. 3. Israel 8/12. 4. Nordirland 8/6. 5. Luxemburg 8/6. 6. Aserbaidschan 8/5.

Gruppe G

Slowakei - Bosnien-Herzegowina 1:2 (1:0)

Zilina.

Tore: 42. Hamsik 1:0. 70. Bicakcic 1:1. 78. Izet Hajrovic 1:2.

Bemerkungen: Bosnien-Herzegowina ab 77. mit Izet Hajrovic (Grasshoppers) und mit Lulic.

Litauen - Liechtenstein 2:0 (2:0)

Marijampole. - 3000 Zuschauer. - SR Silagawa (Geor).

Tore: 18. Matulevicius 1:0. 40. Kijanskas 2:0.

Liechtenstein: Jehle; Quintans, Martin Stocklasa, Kaufmann, Oehri; Michele Polverino, Wieser; Gubser (75. Erne), Franz Burgmeier, Andreas Christen; Mathias Christen.

Bemerkungen: Liechtenstein ohne Captain Mario Frick, Martin Büchel (beide verletzt), David Hasler und Nicolas Hasler (beide gesperrt).

Verwarnungen gegen Liechtenstein: Oehri, Franz Burgmeier, Wieser und Gubser.

Griechenland - Lettland 1:0 (0:0)

Piräus.

Tor: 58. Salpingidis 1:0. -

Bemerkungen: Lettland ohne Vanins. 86. Rote Karte gegen Rugins (Lettland/Unsportlichkeit). 93. Gelb-Rot gegen Katsouranis (Griechenland/Foul).

Rangliste: 1. Bosnien-Herzegowina 8/19. 2. Griechenland 8/19. 3. Slowakei 8/12. 4. Litauen 8/8. 5. Lettland 8/7. 6. Liechtenstein 8/2.

Gruppe H

San Marino - Polen 1:5 (1:3)

Serravalle.

Tore: 10. Zielinski 0:1. 22. Della Valle 1:1. 23. Blaszczykowski 1:2. 34. Sobota 1:3. 66. Zielinski 1:4. 75. Mierzejewski 1:5.

Ukraine - England 0:0

Kiew.

England: Hart; Walker, Cahill, Jagielka, Ashley Cole; Lampard, Gerrard, Wilshere (68. Young); Walcott (87. Cleverley), Lambert, Milner.

Rangliste: 1. England 8/16. 2. Ukraine 8/15. 3. Montenegro 8/15. 4. Polen 8/13. 5. Moldawien 8/5. 6. San Marino 8/0.

Gruppe I

Georgien - Finnland 0:1 (0:0)

Tiflis.

Tor: 74. Eremenko 0:1. - Bemerkungen: 75. Gelb-rote Karte gegen Kankawa (Georgien).

Weißrussland - Frankreich 2:4 (0:1)

Gomel.

Tore: 32. Filipenko 1:0. 47. Ribéry (Elfmeterschießen) 1:1. 57. Kalatschew 2.1. 64. Ribéry 2:2. 70. Nasri 2:3. 73. Pogba 2:4.

Frankreich: Lloris; Sagna, Koscielny, Abidal, Clichy; Matuidi, Pogba; Payet (61. Nasri), Valbuena (93. Guilavogui), Ribéry (80. Sissoko); Giroud.

Rangliste: 1. Spanien 6/14. 2. Frankreich 7/14. 3. Finnland 7/9. 4. Georgien 7/5. 5. Weißsrussland 7/4.

* = für die WM qualifiziert