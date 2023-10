DFB-Pokal: Elfte Pleite in Serie für Union – Titelverteidiger Leipzig out

Das könnte es für Urs Fischer tatsächlich gewesen sein. Union Berlin unterliegt in der zweiten Runde des DFB-Pokals 0:1 gegen den VfB Stuttgart und muss wettbewerbsübergreifend zum elften Mal hintereinander als Verlierer vom Platz. Undav hatte die Stuttgarter kurz vor der Pause mit einem Abstauber in Führung gebracht.

Zweimal hintereinander hatte RB Leipzig zuletzt den Pokal in die Höhe gestemmt. In dieser Saison bedeutet nach dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg bereits die zweite Runde Endstation. Kurios: Während Wölfe-Trainer Niko Kovac sein Team im Vergleich zum Bundesliga-Spiel am vergangenen Wochenende komplett umgestellt hatte und auf eine B-Elf vertraute, trat der Titelverteidiger praktisch in Bestbesetzung an. Cerny traf schon nach einer Viertelstunde zum entscheidenden 1:0 für Wolfsburg.