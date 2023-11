DFB-Pokal: Mega-Sensation – 1. FC Saarbrücken wirft Bayern aus Pokal

1 / 7 Unfassbare Szenen in Saarbrücken: Der Drittligist wirft Bayern München in der Nachspielzeit aus dem Pokal. Uwe Anspach/dpa Saarbrückens Mannschaft jubelt über den Sieg. Uwe Anspach/dpa Thomas Müller ist sichtlich geschockt. REUTERS

Saarbrücken mit Mega-Sensation!

Saarbrücken steht komplett Kopf! Der 15. in der Tabelle der dritten deutschen Liga schmeißt das Starensemble von Bayern München aus dem DFB-Pokal. Thomas Müller brachte die Bayern in Saarbrücken noch in Führung, völlig überraschend gelang den Gastgebern aber vor der Pause noch der Ausgleich durch Sontheimer. Kurz vor Schluss dann die Mega-Sensation: Gaus bezwingt Manuel Neuer in der sechsten Minute der Nachspielzeit und wirft die Bayern aus dem Pokal.

Damit aber nicht genug: Die Bayern verlieren wohl auch noch einen ihrer Stars für längere Zeit. Verteidiger Matthijs de Ligt hatte sich in der ersten Halbzeit schwerer verletzt.

Große Mühe bei Leverkusen

Im Pokal gegen Drittligist Sandhausen rotierte Leverkusen-Trainer Xabi Alonso und gab einigen Stammkräften eine Pause. Für den Tabellenführer der Bundesliga lief es alles andere als gut: Trotz zweimaliger Führung konnte der klare Außenseiter Sandhausen immer mehr zurückkommen und wurde in der Schlussphase beim Stand von 2:2 gar noch besser. Doch der Leader blieb cool: Hlozek (85. Minute) und zweimal Adli (88. und 90.+2) sorgten in der Schlussphase doch für den klaren 5:2-Sieg.

Debakel für den SC Freiburg

Enttäuschte Gesichter sah man am Mittwochabend in Freiburg. Der SC Freiburg ist überraschend raus. Mit 1:3 (0:2) unterlag Freiburg am Mittwochabend gegen Zweitligist SC Paderborn. In der vorigen Saison hatten die Freiburger noch das Halbfinale erreicht, 2022 das Finale.

BVB gewinnt im Bundesliga-Duell

Dank Marco Reus steht Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals – und hat weiteren Mut für den Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern geschöpft. Drei Tage vor dem Duell der beiden deutschen Branchenführer an gleicher Stätte, setzte sich das Team von Trainer Edin Terzic nach einem Treffer des 34 Jahre alten Routiniers in der 43. Minute mit 1:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim durch. Vor 81.365 Zuschauenden bot der BVB über weite Strecken eine ansprechende Vorstellung und zog zum 13. Mal nacheinander in die Runde der letzten 16 Teams ein.

Elfmeterkrimi und zwei Eigentore

Zweitligist 1. FC Magdeburg ist bei Liga-Konkurrent Holstein Kiel in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Tabellen-13. der zweiten Liga setzte sich am Mittwochabend nach einer unterhaltsamen Partie im Elfmeterschießen mit 4:3 (3:3, 2:2, 2:0) durch. Zwei Eigentore der Gäste und ein Treffer in der letzten Minute ermöglichten den Gastgebern die Extra-Spielzeit und das Elfmeterschießen.