DFB-Pokal: Saarbrücken zieht mit Bayern «Knaller» das große Los

Titelverteidiger RB Leipzig trifft in der am 31. Oktober und 1. November gespielten Runde auswärts auf den Erstliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg.

Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken freut sich im DFB-Pokal auf das Gastspiel des FC Bayern München. Der Rekordmeister kommt in der zweiten Runde des Pokals ins Saarland, wie die Auslosung durch Weltmeister Shkodran Mustafi am Sonntag in der «Sportschau» der ARD ergab. «Absoluter Knaller, ja», kommentierte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl. Er freue sich auf den «super Gegner», der aber «schwierig zu schaffen ist».