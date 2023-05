Experte sicher: «Diana wird bei der Krönung präsent sein» – Affäre holt Camilla bei der Krönung ein

Für einige Beobachter wird die Königsgemahlin Camilla immer «die andere Frau» bleiben. Doch in der Vergangenheit konnte sie mit ihrer bodenständigen Persönlichkeit überzeugen.

Die Frau des britischen Königs Charles III., Camilla, hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten einen erheblichen – und sehr langsamen – Wandel vollzogen. Sie entwickelte sich von einer einst als «die andere Frau» verachteten Person zu einer inzwischen akzeptierten Königsgemahlin. Als solche wird sie nächste Woche an der Seite ihres Mannes gekrönt. Einige Expertinnen und Experten sowie Beobachterinnen und Beobachter glauben jedoch, dass Camilla immer im Schatten ihrer Vergangenheit gefangen sein wird.

«Ohne sich wirklich große Mühe zu geben, einfach, indem sie der Sache Zeit gab und es sanft anging, hat sie es geschafft, den Leuten die Person zu zeigen, die sie wirklich ist. Dass sie nicht diese Schurkin ist und dass sie da ist, um die harte Arbeit zu machen», sagte Ingrid Seward von der Zeitschrift «Majesty».

«Diana wird am 6. Mai anwesend sein»

Einen großen Teil der britischen Bevölkerung hat Camilla durch ihre bodenständige Persönlichkeit und ihre wohltätige Arbeit von sich überzeugt. Sie hat sich gegen häusliche Gewalt, Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch stark gemacht. Auch als Königin will sie sich weiter mit diesen Themen befassen.

Dennoch wird über sie gesagt, dass sie ihren Ruf als die dritte Person in der Ehe zwischen Charles und der im August 1997 verstorbenen Prinzessin Diana nie werde ablegen können. «Ich würde sogar behaupten, dass sie noch immer die andere Frau ist, und wahrscheinlich die andere Frau bleiben wird», sagte die Professorin für moderne britische Geschichte, Arianne Chernock, von der Boston University. «Diana wird am 6. Mai sehr wohl präsent sein in der Westminster Abbey – ich denke, es ist schwer, sie nicht zu sehen, wenn du auf Charles und Camilla blickst.»

Der lange Weg zur großen Liebe

Als Camilla Rosemary Shand kam die heutige Frau des Königs am 17. Juli 1947 zur Welt. Ihre Familie hatte schon seit langem Verbindungen zur britischen Königsfamilie. Camilla soll Charles bei einem Polo-Turnier 1970 kennen gelernt haben. Damals war sie 23. Schnell kam es zu einem engen Verhältnis zwischen den beiden, doch bekam die Romanze einen Dämpfer, als Charles in den Marinedienst eintrat und seine Familie gegen die Verbindung zu Camilla war. In seiner Abwesenheit heiratete Camilla 1973 ihren langjährigen Freund, den Armeeoffizier Andrew Parker Bowles (83). Charles und Diana heirateten 1981.

Anfang der 1990er-Jahre machte Diana ihren Ärger über das Verhältnis zwischen Charles und Camilla öffentlich. Die aufsehenerregenden Details, die dann folgten, bescherten der Königsfamilie einen peinlichen Skandal. Die Scheidung bei Camilla und Parker Bowles erfolgte 1995. Kurz zuvor hatte Charles in einem Fernsehinterview die Affäre eingeräumt. 1996 kam die Scheidung von Charles und Diana. Das Jahr darauf starb die Prinzessin von Wales bei einem Autounfall in Paris. Camilla und Charles heirateten erst 2005, in einer privaten standesamtlichen Zeremonie.

Prinz Harry attackierte seine Stiefmutter in seinen Memoiren

Im Laufe der Jahrzehnte haben Palastmitarbeiter angesichts der Feindseligkeit in der Öffentlichkeit ihr gegenüber aufgepasst, wenn es um öffentliche Auftritte von Camilla ging. Sie absolvierte jedes Jahr Dutzende offizielle Besuche bei wohltätigen Organisationen. Hilfreich für ihren Imagewandel war ohne Zweifel ihr Gespür für Menschen. Wer sie getroffen hat, beschreibt sie häufig als warm und sympathisch. «Wenn du sie triffst, wirkt sie in keiner Weise distanziert», sagte Seward. «Sie ist einfach immer die Gleiche. Und ich denke, das ist wahrscheinlich einer ihrer größten Vorzüge.»

Ihr Image wurde durch Aussagen ihres Stiefsohns Prinz Harry (38) attackiert. Harry stellte Camilla als berechnende Frau dar, die eine Kampagne geführt habe mit dem Ziel «Ehe und letztendlich die Krone», schrieb der Herzog von Sussex in seinem Buch «Spare». Diese Darstellung lehnte Camillas Sohn Tom ab. «Mir ist egal, was irgendjemand sagt», sagte er vergangene Woche. «Sie hat die Person geheiratet, die sie liebte. Das ist es, was passiert ist.»

Königin Camilla wird «immer spalten»

Über ihr Privatleben spricht Camilla kaum. In einem Interview der «British Vogue» vom vergangenen Jahr sagte sie, sie sei «so lange kritisch beäugt worden, dass du einfach einen Weg finden musst, um damit zurechtzukommen. Niemand mag es, die ganze Zeit beobachtet und, Sie wissen schon, kritisiert zu werden», sagte sie. «Aber ich denke, letztendlich stehe ich da irgendwie drüber und mache weiter.»

Auf den Einladungen des Buckingham-Palasts zur Krönung wurde Camilla erstmals als «Königin Camilla» bezeichnet. Die Änderung weg von «Königsgemahlin» ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Verbesserung ihres Images. Doch die Titeländerung komme nicht automatisch einer «vollen öffentlichen Zustimmung» gleich, sagte Chernock. «Camilla wird immer spalten, egal, was sie tut.»