Italien auf Platz 2: Die 10 verstecktesten Strände der Welt

Ob rau, sanft, wild oder romantisch – eines haben diese zehn Strände gemeinsam: Sie sind alle wunderschön und liegen an versteckten Orten auf der ganzen Welt. Platz zwei belegt ein Strand in Italien und macht Lust, deine nächsten Ferien zu planen.

Platz 1: Shelter Cove in Kalifornien, USA

Der Shelter Cove liegt an einer abgelegenen Küste in Nordkalifornien und ist mit seinem malerischen schwarzen Sandstrand sprichwörtlich ein rarer Fund. Der Stand liegt eingebettet in einer kleinen Bucht – hier hast du ganz bestimmt deine Ruhe.

Platz 2: Cala Goloritzé in Ogliastra, Italien

Auf Platz zwei hat es ein atemberaubender Strand aus Sardinien geschafft. Cala Goloritzé ist 1962 durch einen Erdrutsch entstanden und liegt am Fuße einer tiefen Schlucht. Den Strand musst du dir jedoch mit einer einstündigen Wanderung zuerst verdienen. Oder du nimmst den bequemen Weg und reist mit dem Boot an.

Platz 3: Lipite Beach in Burgas, Bulgarien

In der Region Burgas in Bulgarien gibt es insgesamt über 80 Strände. Einer davon ist der Lipite Beach, der abseits der Touristenmassen liegt. Der kleine, aber feine Strand begeistert mit kristallklarem Wasser, goldenem Sand und den umliegenden grünen Hügeln und Wäldern.

Platz 4: Totaranui Beach in Tasman, Neuseeland

Platz 5: Sandwood Bay in Lairg, Schottland

Wusstest du, dass es in Schottland einen rosafarbenen Strand gibt? Der Sandwood Bay ist ein wilder, spektakulärer Strand am Nordatlantik. Die abgelegene Bucht erreichst du nur über einen über sechs Kilometer langen Pfad.

Platz 6: Kauapea Beach in Hawaii, USA

Einheimische nennen den Kauapea Beach in Hawaii nicht zu Unrecht geheimer Strand. Er zieht sich über 900 Meter an der Nordküste Kauais entlang und ist nur über einen steilen Pfad zu erreichen. Besonders beliebt ist der Strand bei Naturisten, die gerne ein Strandbad und ein Sonnenbad ohne Kleidung genießen.

Platz 7: Batibou Beach in Hampstead, Dominica

Der Batibou Beach liegt auf der Insel Dominica in der Karibik und scheint dem Paradies entsprungen zu sein. Dank dem sanft abfallenden Sandstrand und dem ruhigen Atlantik kannst du hier in Ruhe schwimmen gehen oder auch einfach ein Buch im Schatten der Bäume lesen. Vor Ort gibt es sogar eine kleine Strandbar, die Snacks und Rumpunsch verkauft – zum Wohl!

Platz 8: Vatersay Beach auf Outer Hebrides, Schottland

Platz 9: Jervis Bay in New South Wales, Australien

Platz 10: Ocracoke in North Carolina, USA

Bei der Volkszählung im Jahr 2020 betrug die Einwohnerzahl der Inselstadt Ocracoke 797 Bewohnerinnen und Bewohner. Kein Wunder also, gehört der Strand zu den verstecktesten der Welt. Der place to be, falls du vor dem hektischen Stadtleben, dem anhänglichen Ex oder dem nervigen Chef flüchten musst!