Luxemburg: Die 14-jährige Medea wird seit dem 22. Februar vermisst

Medea La Verge wird seit über einem Monat vermisst, wie die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung Donnerstagnachmittag mitteilt. Die 14-Jährige wurde demnach zuletzt am 22. Februar in Burglinster gesehen, könnte sich aber möglicherweise in Differdingen aufhalten. «Die Vermisste ist von kleinem, schmalem Körperbau und hat lange braun-blonde Haare», beschreibt die Polizei.