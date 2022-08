Luxemburg: Die 20-jährige Aaliyah veröffentlicht ihren ersten Roman

Das Klavier und die Literatur bestimmen das Leben dieser jungen Escherin. Die 20-jährige Aaliyah Soares verbindet ihre beiden Leidenschaften, die sie auf ihren Instagram-Accounts gekonnt präsentiert, perfekt miteinander. In der Zeit, in der sie ihren ersten Roman mit dem Titel «Quand tout a changé» schrieb, herausgab und selbst veröffentlichte, hat sie ihre Notenblätter weggelegt, erläutert sie ihren literarischen Ansatz.

«Ich werde demnächst an der Université de Lorraine Französisch und Musik studieren», berichtet Aaliyah. «Ich habe also meinen ersten Roman geschrieben und der zweite wird diesen Winter folgen. Ich habe schon als Kind viel gelesen und dachte mir: Warum schreibe ich nicht selbst? Ich habe mit 16 Jahren angefangen, aber ich wusste nicht, wie ich veröffentlichen sollte, und ich war mir meiner Sprachkenntnisse nicht sicher. Ich legte das Abenteuer auf Eis und fing vor zwei Jahren wieder an, ein 200 Seiten starkes Buch zu schreiben.»

Amazon übernimmt den Druck

In «Als alles anders wurde» geht es um eine 18-Jährige, deren ganzes Leben an ihrem Geburtstag auf den Kopf gestellt wird. Schwierige erste Entscheidungen, die von Hilflosigkeit und Unvollkommenheit geprägt sind. «Ich habe mich von dem inspirieren lassen, was ich von Jugendlichen in meinem Alter in den Netzwerken sehe», erklärt Aaliyah. «Frühzeitige Schwangerschaften, Drogengeschichten, ...».