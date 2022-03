Tourismus in Luxemburg : Die 50-Euro-Hotel-Gutscheine sind auf dem Weg

LUXEMBURG – Der Minister für Tourismus hat bestätigt, dass in den kommenden Tagen die Hotel-Gutscheine bei den Einwohnern und Grenzgängern eintreffen werden.

Bei einer Pressekonferenz am 4. Juni hatte Tourismusminister Lex Delles angekündigt, dass die Regierung Anfang Juli die versprochenen 50-Euro-Gutscheine für eine Hotelübernachtung im Großherzogtum verschicken werde. Am Montag bestätigte er auf Twitter, dass alle Einwohner und Grenzgänger über 16 Jahren die Gutscheine in den kommenden Tagen erhalten werden. Insgesamt werden rund 700.000 verschickt. Die Aktion liegt damit genau im Zeitplan, da das Angebot ab dem 15. Juli in den auf www.100thingstodo.lu aufgeführten Einrichtungen genutzt werden kann.