Haushalt: Die 6 genialsten Wasch-Hacks von Tiktok

Wir zeigen dir, wie du weiße Wäsche extra weiß bekommst und warum du manchmal Essig in deine Waschmaschine geben solltest.

Waschen gehört für die wenigsten von uns zur Lieblingsbeschäftigung. Es gibt aber einige Tricks, wie diese unbeliebte Hausarbeit leichter wird – oder wenigstens zu befriedigenderen Ergebnissen führt. Wir zeigen dir hier sechs Wasch-Hacks von Tiktok-Userinnen und -Usern, mit denen deine Wäsche garantiert besser wird. Übrigens: Für saubere Wäsche ist es auch wichtig, dass deine Waschmaschine sauber ist und du d ein Waschmittel in das richtige Fach kippst . Hast du auch noch Tipps? Erzähl es uns in den Kommentaren!

Mach dir Tumbler-Schwämme

Dafür brauchst du einen Teil Weichspüler, gemischt mit vier Teilen Wasser. Anschließend legst du Schwämme in dieser Mischung ein. Achtung: Nutze dafür nur Schwämme, die keine kratzige Seite haben. Wenn deine Wäsche dann im Wäschetrockner liegt, kannst du die Schwämme auswinden und zwei Stück mit in den Tumbler geben. Die sorgen so für weniger statische Ladung, einen guten Geruch – und sind Dutzende Male wiederverwendbar.