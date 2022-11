«Wir sind glücklich» : Die 76-jährige Cher liebt einen 36-Jährigen

Weltstar Cher ist wieder vergeben! Paparazzi erwischten die Musikerin mit ihrem neuen Partner händchenhaltend in West Hollywood. Bei ihrem Neuen handelt es sich um den 40 Jahre jüngeren Musikmanager Alexander Edwards.

Im Netz hagelt es Kritik – wegen des enormen Altersunterschiedes. Doch Cher macht sich nichts draus. Sie äußerte sich bereits via Twitter dazu und konterte: «Wie wir alle wissen, bin ich nicht von gestern und was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass es keine Garantien gibt.» Sie erklärte: «Jedes Mal, wenn man eine Entscheidung trifft, geht man ein Risiko ein. Ich habe immer etwas riskiert... so bin ich nun mal.»