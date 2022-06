Höhe Ban de Gasperich : Die A3 ist am Wochenende dicht

LUXEMBURG – Die A3 wird zwischen dem Kreisverkehr Gluck und dem Autobahnkreuz Hesperingen ab Freitagabend gesperrt. Auf dem Weg ins Wochenende wird man wohl etwas Geduld mitbringen müssen.

Achtung, wer am kommenden Wochenende auf der Autobahn A3 von und nach Frankreich fahren will: Die Autobahn wird das ganze Wochenende zwischen dem Kreisverkehr Gluck und dem Autobahnkreuz Hesperingen wegen Bauarbeiten auf Höhe des Ban de Gasperich gesperrt sein, wie das Straßenbauamt am Montag ankündigt.