Premières-Examen : Die Abitur-Prüfungen haben heute begonnen

LUXEMBURG - Für 3'856 Schüler hat am Dienstag die heiße Phase ihres letzten Schuljahres begonnen. Sie werden in den kommenden Tagen in unterschiedlichen Fächern geprüft.

Aufregung herrschte am Dienstag kurz vor acht Uhr im Lyzeum Aline Mayrisch in Luxemburg-Stadt. 132 Schüler schreiben dort heute ihre Abschlussprüfungen. Geprüft werden sie in Französisch, Mathematik, Biologie, Wirtschaft sowie Politik, Kustgeschichte und Soziologie. Auch an den anderen Schulen des Landes haben am Dienstag die ersten Abschlussprüfungen begonnen.

Um sich selbst Mut zu machen, haben die Schüler des Lycée Aline Mayrisch einen mehrere Meter langen Banner mit der Aufschrift «Keep calm and stay strong» (engl. Ruhe bewahren und stark bleiben) am Eingang des Lyzeums angebracht. Trotzdem waren die meisten Schüler am Dienstagmorgen nervös. «Ich bin gestresst, weil ich nicht weiß, wie das alles ablaufen wird. Der ganze Ablauf ist beeindruckend», sagt Sara. Sie und ihre drei Mitschüler schreiben heute einen Test in Wirtschaftspolitik und paukern noch bis zum letzten Moment, als sie das Geesseknäppchen Forum betreten, um die Prüfungen zu absolvieren. «Die Wiederholungen in der letzten Minute sind das beste Mittel, um mehr Detils im Kopf zu behalten», sagt Amanad (19).

Monatelange Vorbereitungsarbeit bei Lyzeen

Doch nicht alle Schüler stehen am Dienstag unter Stress. Kevin (21) etwa nimmt den Prüfungsstress gelassen: «Ich bin sehr ruhig, ich denke, dass es gut gehen wird, da ich gut gelernt habe.»

Die Lyzeen selbst bereiten die Prüfungen schon seit mehreren Monaten vor. «Wir hoffen, dass die Erfolgsquote dieses Jahr bei 100 Prozent liegen wird», sagt ein Lehrer.

Nachprüfungen am 2. Juni

Insgesamt 3'856 Schüler stellen sich in diesem Jahr den Prüfungen, 2'038 davon sind Mädchen, 1'818 Jungen. Das sind fünf Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. 1‘790 Schüler des klassischen Zweigs haben sich für die Prüfungen angemeldet; im technischen Unterricht sind es 1‘195, 813 Prüflinge absolvieren eine technische Weiterbildung.