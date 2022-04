Luxemburg: Die Abrissarbeiten am Ettelbrücker Bahnhof werden wieder aufgenommen

Ende März wurden die Arbeiten am Ettelbrücker Bahnhof gezwungenermaßen unterbrochen. Grund dafür war eine Schwalbenkolonie, die sich dem im dem Gebäude angesiedelt hat. Auf Verlangen des Umweltministeriums, mussten die unter Naturschutz stehenden Tiere erst ordnungsgemäß umgesiedelt werden, bevor die Arbeiten wieder weiter gehen konnten. Nach erfolgter Genehmigung durch die Natur- und Forstverwaltung (ANF) wurden die Bauarbeiten am heutigen Mittwoch wieder aufgenommen. Das teilen die CFL und das Mobilitätsministerium gegenüber L'essentiel mit.

«Die CFL haben alle von der ANF geforderten Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt», sagt Dany Frank, Sprecherin des Ministeriums. «Die Arbeiten an der Baustelle wurden wieder in vollen Umfang aufgenommen und es wird keine Verzögerung geben», gibt eine Sprecherin des CFL an. Also steht dem Abriss des aus dem Jahr 1862 stammenden Gebäude nichts mehr im Wege. Zwar hatten Vereine versucht den Abriss zu verhindern – jedoch erfolglos. Diese Maßnahme ist Teil einer schrittweisen Neugestaltung des Ettelbrücker Bahnhofs, die bis zum Jahr 2023 abgeschlossen sein soll.