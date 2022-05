Luxemburg: Die Adem fordert Tänzerin auf, sich als Stripperin zu bewerben

Seit mehreren Tagen kursiert die Geschichte im Netz: Eine Absolventin der Tanzpädagogik hatte sich darüber empört, dass die Arbeitsagentur Adem sie aufgefordert habe, sich auf eine Stellenanzeige als «Danseuse, Striptiseuse [sic], hôtesse de compagnie (m/f)» zu bewerben. In einer Antwort an Charles Margue und Djuna Bernard hat Arbeitsminister Georges Engel bestätigt, dass zwei Bewerberinnen eine Meldeaufforderung für diese Stelle erhalten hätten.

Beide seien inzwischen informiert worden, «dass sie nicht verpflichtet sind, dieser Folge zu leisten, und dass dies keine nachteiligen Auswirkungen auf ihre jeweilige Akte und ihre Rechte bei der Adem haben wird», so das Ministerium. Die Adem habe die beiden Bewerberinnen bereits am 5. Mai kontaktiert, um sich zu entschuldigen. Die beiden Frauen hätten die Entschuldigung angenommen.

«Ein Fehler der Adem»

Das Ministerium weist in seiner Antwort darauf hin, dass jeder im Großherzogtum ansässige Arbeitgeber seine freien Stellen in Luxemburg melden muss. «Abgesehen von den Fällen, in denen die gemeldete Stelle illegal ist, besteht die Aufgabe der Adem darin, Stellenangebote und -gesuche zusammenzuführen und Kandidaten vorzuschlagen, die der gemeldeten Stelle entsprechen könnten». In diesem Fall räumt das Ministerium «einen Fehler der Adem» ein. «Wenn die Stellenanzeige die Gefühle der für eine Meldeaufforderung ausgewählten Kandidaten verletzen könnte, sind die Adem-Berater angewiesen, diese zu kontaktieren, um sich zu vergewissern, dass die angebotene Stelle ihren Stellensuchenden zusagen könnte. Dieses interne Verfahren wurde in den beiden vorliegenden Fällen nicht befolgt».