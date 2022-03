Übereifer? : Die Adem schnallt den Gürtel enger

LUXEMBURG – Wer staatliche Hilfe für die Wiedereingliederung in den Beruf erhält, muss in Zukunft mit Kürzungen rechnen.

Die Adem hat die so genannte Wiedereingliederungshilfe gekürzt. Dabei handelt es sich um eine finanzielle Spritze für all jene, die arbeitslos waren und deren Job nun weniger gut bezahlt ist als ihre frühere Tätigkeit. Bisher konnte ein Arbeitnehmer diese Unterstützung innerhalb seiner Karriere vier Jahre lang als Ausgleich in Anspruch nehmen und das mehrmals, bis die vier Jahre erschöpft waren. So kommt er auf 90 Prozent seines früheren Einkommens.