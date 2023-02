Luxemburg : «Die Ärzte» machen Clubtour-Stopp in der Rockhal

ESCH/ALZETTE – Fast vier Jahre ist es her, dass «Die Ärzte» im Großherzogtum waren. Für drei exklusive Clubkonzerte touren sie im Sommer durch Europa und kommen auch hierzulande vorbei.

Gute Nachrichten für Fans der selbsternannten «besten Band der Welt»: «Die Ärzte» kommen in diesem Jahr für ein Clubkonzert nach Luxemburg. Am 6. Juni machen die drei Station in der Rockhal, wie sie auf ihrer Website bekanntgegeben haben. Die Show ist Teil einer internationalen Clubtour, für die noch zwei weitere Konzerte angekündigt sind. Das lässt vermuten, dass das Konzert im Rockhal-Club stattfinden könnte.