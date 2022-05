Xavier Bettel : «Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist beunruhigend»

LUXEMBURG – Der Premierminister hat sich am Mittwoch zum aktuellen Preisanstieg, insbesondere bei den Energiepreisen, geäußert. Eine neue Tripartite sei aber noch nicht geplant.

Die Einberufung einer neuen Tripartite hat der Premierminister Xavier Bettel (DP) zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. «Sie wird zusammenkommen, wenn eine zusätzliche Indextranche anfällt. Dazu haben wir uns verpflichtet», erinnert der Premier am Mittwoch. Dazu wäre eine dritte Tranche in diesem Jahr nötig. Noch nach der Indextranche vom April und einer darauf folgenden, die schon in Kürze erwartet wird. «Jetzt wissen wir, dass eine neue Tranche etwa im Juni ausgelöst werden wird, aber im Moment habe ich keine konkreten Pläne für eine neue Tripartite».