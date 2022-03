Champions League : Die «Alte Dame» gewinnt das Hinspiel gegen Real

Juventus könnte nach zwölf Jahren wieder in ein Champions-League-Finale einziehen. Das Team aus Turin schlug im Halbfinal-Hinspiel Real Madrid mit 2:1.

Real Madrid hat seine Chance auf den Einzug ins Finale der Champions League in Berlin gewahrt. Die Spanier und Fußball-Weltmeister Toni Kroos verloren bei Juventus Turin am Dienstagabend mit einer wechselhaften Leistung 1:2 (1:1). Im Rückspiel am 13. Mai in der spanischen Hauptstadt reicht den Königlichen aber schon ein 1:0-Erfolg, um weiter von der ersten erfolgreichen Titelverteidigung träumen zu dürfen.