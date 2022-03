Expo2020 – Die Ambivalenz der Emirate ist für Luxemburg eine Herausforderung

Während Wirtschaftsakteure die neu geknüpften Beziehungen durch die Expo in Dubai begrüßen, haben die jüngsten internationalen Ereignisse daran erinnert, wie sehr sich die Emirate doch von Luxemburg unterscheiden, auch wenn sie sich sehr nach außen gewandt präsentieren.

Bei seinem Treffen mit Mohammed bin Zayed, dem Kronprinzen von Abu Dhabi und politischen Führer des Landes, machte Außenminister Jean Asselborn die zwiegespaltene Haltung der Emirate gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine zum Thema.

«Es gibt ein Problem zwischen den Emiraten und den USA, das sich auf ihre Außenpolitik auswirkt», erklärte Asselborn L'essentiel nach dem Pressebriefing zum Treffen. Die Emirate hatten sich bei der UN-Resolution, die den Einmarsch Russlands in der Ukraine verurteilte, zunächst enthalten, bevor sie sich schließlich den westlichen Ländern anschlossen. Vorausgegangen war Unmut der Emirate, die normalerweise Verbündete der Amerikaner sind, über aus ihrer Sicht mangelnde Unterstützung Washingtons nach einem Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen.

Öl und Oligarchen

Zudem verfolgen die Emirate durchaus eigene Interessen, wenn sie Moskau nicht brüskieren wollen. Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges stimmte Mohammed bin Zayed mit Putin darin überein, dass «die Stabilität des Energiemarktes aufrechterhalten» werden müsse. Russische Oligarchen, die in Europa persona non grata sind, bringen regelmäßig Geld mit, wenn sie in Dubai landen.