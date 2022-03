Die Angehörigen müssen jetzt zum DNA-Test

Die Angehörigen der Opfer des Germanwings-Unglücks werden derzeit in Digne-les-Bains betreut. Als Erstes müssen sie zur DNA-Probe.

Alles ist bereit: Im südfranzösischen Digne und in Seyne-les-Alpes werden derzeit die Angehörigen der Opfer des Germanwings-Unglücks betreut. Am Donnerstagmorgen waren die ersten Familien mit zwei Flugzeugen aus Düsseldorf und Barcelona in Marseille gelandet, berichtet die Zeitung Le Figaro.