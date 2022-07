Einrichtungstrend : Die angesagtesten Möbel haben jetzt Kurven

Ecken und Kanten sind nicht mehr gefragt – zumindest beim Interieur. Kurvige Möbel sind so gefragt wie nie.

Nach vielen Jahren, in denen der Trend eher zu harten Kanten und geraden Linien ging, sind Möbel mit abgerundeten Kanten gerade überall: in Einrichtungsmagazinen, bei Instagram und Pinterest. Was noch vor kurzem als altertümlich oder überholt galt, ist jetzt wieder sehr in. Die britische «Vogue» gibt dem Trend zu kurvigen Möbeln einen neuen Namen: Puffy Furniture (auf Deutsch klingt das sehr viel weniger herzig: aufgedunsene Möbel).