Arbeitsmarkt : Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone bleibt auf einem Rekordtief

Auch im Juni hält sich die Arbeitslosenquote in der Eurozone auf dem historisch niedrigen Niveau von 6,6 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt dagegen weiterhin hoch.

In der Eurozone bleibt die Arbeitslosigkeit niedrig. (Symbolbild) A. Pérez Meca/EUROPA PRESS/dpa

In den 19 Ländern mit der Gemeinschaftswährung waren 10,925 Millionen Männer und Frauen arbeitslos, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Montag mitteilte. In den 27 Ländern der EU lag die Arbeitslosenquote demnach im Juni bei 6,0 Prozent – auch hier gab es keine Veränderung zum Vormonat Mai.

Die Quote von 6,6 Prozent in der Eurozone ist die niedrigste seit Beginn der Aufzeichnungen im April 1998. Sie wurde bereits im April dieses Jahr erreicht. Im Vorjahresvergleich sank die Arbeitslosenquote in der Eurozone um 1,3 Punkte, in der EU um 1,2 Punkte.

Hoch bleibt den Zahlen zufolge die Jugendarbeitslosigkeit. Hier stieg die Quote in der Eurozone von Mai bis Juni um 0,4 Punkte auf 13,6 Prozent, in der EU um 0,3 Punkte auf ebenfalls 13,6 Prozent. Die höchsten Anteile von Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung haben den Zahlen zufolge Spanien, Griechenland, Italien und Schweden – die niedrigsten weisen Tschechien, Polen und Deutschland auf.