Luxemburg: Die Arbeitssicherheit soll nach und nach verbessert werden

Rund 1500 Gäste wurden in der Luxexpo zum Forum zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz erwartet.

Null Arbeitsunfälle in Luxemburg zu erreichen, sei «utopisch», räumt Georges Wagner, Direktor der Unfallversicherung AAA, ein. «Aber wenn es uns bereits gelingt, die Arbeitsunfälle in den risikoreichsten Branchen (Baugewerbe, Dachdeckerei und Leiharbeitnehmer) in den nächsten sechs Jahren um 20 Prozent zu senken, wäre das schon ein Erfolg».

Die AAA hat am Mittwochmorgen anlässlich des Forums für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz in der Luxexpo «The Box» die neue Phase (2023-2030) der Vision Zero vorgestellt. Die nationale Strategie verfolgt das Ziel, die Anzahl und die Schwere von Arbeitsunfällen, Wegunfällen und Berufskrankheiten in Luxemburg zu reduzieren. «Die neue Strategie besteht darin, für jeden Sektor spezifische Maßnahmen einzuführen, indem die Risiken analysiert werden», sagt Georges Wagner. Dies soll die oben erwähnten 20 Prozent ermöglichen.