Bommeleeër-Prozess : «Die Attentäter waren Idealisten»

LUXEMBURG - Was weiß Luxemburgs Geheimdienst über die Bommeleeër-Affäre? Dieser Frage ging das Gericht am Donnerstag nach. Auch Prinz Jean war weiter ein Thema.

Der 16. Prozesstag begann mit dem Fall Prinz Jean, insbesondere seinem geheimen Treffen mit dem heutigen Generalstaatsanwalt Robert Biever und den Ermittlern, fdas bereits am Mittwoch zur Sprache gekommen war. Die Verteidigung sprach von einem «bewusst heimlich organisierten Treffen» und einem «ekelhaften Vorgang». Der damalige Justizminister Luc Frieden soll das Treffen arrangiert haben.

Das Treffen sei «kein Kaffeekränzchen» gewesen, sagte Ermittler Carlo Klein, der am Donnerstag in den Zeugenstand gerufen wurde. Man habe Kritik durch Prinz Jean einstecken müssen. Richterin Sylvie Conter bezeichnete das Treffen als dubios. Staatsanwalt Georges Oswald erklärte dagegen, die Gründe für das Treffen seien legitim gewesen. Er warf der Verteidigung böswillige Unterstellung vor.

Die FBI-Fallanalyse und der SREL

Eine weitere Frage, die am Donnerstag vor Gericht zur Sprache kam war folgende: Wurde Luxemburgs Geheimdienst SREL bei den Ermittlungen zur Anschlagsserie 1984 bis 1986 eingeschaltet? Welche Rolle hat er dabei gespielt? Zur Sprache kommt zudem eine von der US-amerikanischen Bundesbehörde FBI durchgeführte Fallanalyse, die sich unter Anderem auf sichergestellte Beweise bezog. Die Beweisstücke sollten anschließend jedoch unter ungeklärten Umständen verschwinden.

Wer genau dem FBI den Auftrag gab, eine solche Analyse durchzuführen, ist nicht bekannt. Die Regierung habe jedoch am 2. Oktober 1985 Hilfe aus dem Ausland angefordert. Eine Razzia beim SREL 2003 brachte die Ermittler jedoch auf eine Spur zu einem Schriftverkehr zwischen Ermittlern, Gendarmerie und FBI bringen.

Täter mit Hochschulbildung

Laut Einschätzung des FBI sei es wahrscheinlich, dass die Täter vor allem öffentliche Aufmerksamkeit erregen und dabei den Schaden begrenzen wollten. Sie seien erfinderisch gewesen, doch die Anschläge hätten alle einem ähnlichen Schema entsprochen. Konkrete Hinweise auf mögliche Täter konnte das FBI jedoch nicht liefern. Einzige Einschätzung zum Täterprofil: Der Kopf hinter den Attentaten habe wahrscheinlich eine «Hochschulbildung genossen»”, sei «möglicherweise in den USA oder Großbritannien ausgebildet worden» und «besitze eine starke Persönlichkeit». Aussagen, weclhe die Verteidigerin Lydie Lorang zu der Bemerkung verleiteten, «das FBI-Täterprofil erinnere ganz stark an eine bestimmte Person» - eine klare Anspielung auf Ben Geiben , den ehemaligen BMG-Chef.

Bespitzelte der SREL die Armee?

Neue Details über die Tätigkeit des Luxemburger Geheimdienstes sollten Aussagen eines informellen Mitarbeiters des SREL, Gilbert Leurs, liefern. Leurs, der 13 Jahre für den SREL gearbeitet haben will, soll eigenen Angaben zufolge an der Einrichtung einer Abhöranlage auf Herrenberg beteiligt gewesen sein. Dort verwanzten die SREL-Agenten auch das Büro des Armeekommandanten. Auf der Abhörliste habe jedoch auch Gendarmerie-Chef Aloyse Harpes gestanden.

Leurs gab an, Informationen über die Bombenleger zu haben. Er nannte auch Namen: den ehemaligen BMG-Chef und späteren Polizeigeneraldirektor Pierre Reuland, den verstorbenen zweiten Mann bei der BMG, Jos Steil und den Angeklagten Marc Scheer.

Laut Ermittler Marx, der die Aussagen Leurs am Donnerstag vor Gericht zitierte, gebe es keine Beweise, die Leurs Angaben untermauern. SREL-Agent Carlo Kremer habe seinerseits bei einer Vernehmung gesagt, weder Armee noch Gendarmerie seien vom SREL abgehört worden.

BKA: Täter handelten aus idealistischen Gründen

Am Mittwoch hatten Luxemburgs Ermittler ebenfalls die Ergebnisse von mehreren Fallanalysen des deutschen Bundeskriminalamts vorgelegt. Wichtigste Aussage: Das Ziel der Attentäter sei weder Terror noch Erpressung gewesen. Sie hätten «aus idealistischen Gründen» gehandelt, um Schwachstellen in der Gendarmerie aufzuzeigen.

Das BKA hatte unter anderem die Erpresserbriefe an die Cegedel ausgewertet. Schlüssige Ergebnisse konnten nicht daraus abgeleitet werden, schon gar nicht auf einzelne Täter. Hinter den Anschlägen vermutete der BKA jedoch mindestens eine Person mit «Bastlerfähigkeiten».

Prozessfortsetzung nach Ostern

Die nächste Verhandlungssitzung in der Sache Bommeleeër findet nach den Osterferien statt. Auf der Tagesordnung: der SREL und die Aussagn des deutschen Historikes Andreas Kramer über Verbindungen des deutschen Geheimdienstes BND zu Stay Behind in Luxemburg.