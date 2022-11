Expogast: Die Backworkshops sind «ein Muss» für Kinder

Mit ihren neun Jahren ist Luise es gewohnt, mit ihrer Mutter Maria zu backen, tut dies «aber auch ganz alleine». Mutter und Tochter sind am gestrigen Dienstag aus Trier angereist, um das kulinarische Event «Expogast» in der Luxexpo The Box mitzuerleben. «Ich wusste, dass es Backworkshops für Kinder gibt, daher war die Fahrt ein Muss», sagt Maria. Auf dem Programm stehen Skulpturen aus Marzipan, Zuckerglasuren und Cupcake-Dekorationen. Das Mädchen ist überglücklich.