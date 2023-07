ÖPNV: Die Bauarbeiten für die Tram nach Findel beginnen im Herbst

Die Straßenbahn, die derzeit von Luxexpo bis zum Lycée de Bonnevoie fährt, wird bald bis zum Flughafen Findel verlängert. Während die Bauarbeiten auf dem Abschnitt Bonnevoie-Cloche d'Or, auf dem die Straßenbahn in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ihren Betrieb aufnehmen soll, bereits weit fortgeschritten sind, beginnen die ersten Arbeiten für den Abschnitt nach Findel im September 2023.

Erst einmal reichen 16 Kilometer Länge

Die Straßenbahn wird dort in beide Richtungen fahren. Die Bauarbeiten auf dem gesamten Abschnitt können übrigens zu Beginn des neuen Schuljahres, also in wenigen Wochen, beginnen. Die Ausschreibungen für den Bau ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.