Pleite von Markenläden : Die beiden Betreiber haben Millionenschulden

LUXEMBURG - Die beiden französischen Geschäftsleute sollen nach dem Aus der Modegeschäfte in der Hauptstadt hohe Schulden hinterlassen haben.

Nach dem Aus für mindestens 18 Geschäfte in Luxemburg-Stadt vergangene Woche kommen nun neue Details in der Pleite-Affäre ans Licht. Die beiden französischen Geschäftsleute Pascal Einhorn und Fred Castera, die die insolventen Markenläden betrieben haben, sollen nach dem Bankrott eine dicke Rechnung hinterlassen haben, wie RTL am Dienstag berichtet.