Stau-Studie : Die Belgier sind Stau-Weltmeister

Mit einem Jahresdurchschnitt von 23,4 Stunden Wartezeit im Auto sind die Belgier diejenigen, die am meisten unter Verkehrsstaus leiden. Luxemburg rangiert auf Platz 6.

Nach den aktuellen Daten standen Autofahrer im benachbarten Königreich während der vergangenen zwölf Monate in Schnitt insgesamt 23,4 Stunden im Stau. Fast sechs Mal mehr als die niederländischen Autofahrer und sieben Stunden mehr als die französischen, den beiden anderen europäischen Staaten, die am stärksten von Verkehrsstaus betroffen sind. Der einzige Trost: Die Anzahl der Stunden im Verkehrstau ist 2012 gegenüber dem Vorjahr gefallen. Den Grund dafür sieht das Magazin Forbes, das sich in einem Artikel auf die Studie bezieht, in der europäischen Schuldenkrise.

«Gute Nachrichten für die Wirtschaft»

Luxemburg nimmt in der Analyse eine bemerkenswerte Sonderstellung auf dem europäischen Kontinent ein: Obwohl das Großherzogtum weltweit «nur» Rang sechs der am stärksten verkehrsbelasteten Staaten erreicht, hält es eine Spitzenposition, unter den Ländern, in denen sich der Verkehrsfluss am meisten verschlechtert hat. In einem Jahr stieg die Zahl der Staustunden um 38 Prozent. Luxemburg liegt damit weit vor Irland (10 Prozent) und den USA (4 Prozent). Bei Luxemburgs unmittelbaren Nachbarn dagegen war der entgegengesetzte Trend zu beobachten, was die in Staus verbrachte Stundenzahl betrifft: -1 Prozent in Belgien, 6 Prozent in Frankreich und -23 Prozent in Deutschland.