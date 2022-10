«X-Factor: Das Unfassbare»: Die beliebte Mystery-Serie kehrt zurück.

Für diejenigen, die die Serie nicht kennen. Jonathan Frakes erzählt in jeder Folge fünf unabhängige Geschichten, in denen es zu unerklärlichen Phänomenen kommt. Der Zuschauer soll erraten, ob es sich um die «Wahrheit» oder «Fiktion» handelt. Am Ende einer jeden Folge, wird dann aufgeklärt.