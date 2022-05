Zum Dahinschmelzen: Die besten Tipps zum Backen mit Butter

Welche Butter eignet sich zum Backen und was sollte sie in Sachen Temperatur, Fett- und Salzgehalt ausmachen?

Es gibt vier Buttersorten

Sauerrahmbutter wird aus gesäuerter Milch, Rahm oder Molkenrahm hergestellt. Süßrahmbutter aus Milch und Rahm. Mildgesäuerte Butter wird wiederum aus Süßrahm hergestellt, in den nach der Butterung Milchsäurebakterienkulturen oder Milchsäure eingeknetet werden.

Unterschied von Butter und Margarine

Butter besteht aus natürlichem Milchfett, Margarine wird aus tierischen oder pflanzlichen raffinierten Ölen hergestellt und ist damit ein industrielles Produkt. Viele halten Margarine für ein rein pflanzliches Produkt – dem ist nicht immer so.

Für Menschen mit hohen Blutfettwerten ist jedoch eine Pflanzenmargarine gesünder als Butter, denn Margarine hat meist einen höheren Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

Was ist gesünder: Margarine oder Butter?

Backen mit veganer Butter

Auf den Fettgehalt kommt es an

Achtest du auf den Fettgehalt der Butter, mit der du am liebsten backst?

Andere Backprofis plädieren dagegen für Sorten mit geringerem Fettgehalt, da man hier eine bessere Kontrolle über Konsistenzen beim Backen haben soll. «Der Fettgehalt von internationalen Buttersorten kann sehr unterschiedlich sein – das sollten Hobby-Bäckerinnen und -Bäcker einfach beachten», so Chefkonditorin Anne White. Nicht wundern also, wenn deine Zimtschnecken beim Besuch in einem anderen Land anders werden.