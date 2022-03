Police Grand-Ducale : Die Bilanz des Speedmarathons 2022

LUXEMBURG – Am 24. März hat die Police Grand-Ducale verstärkt die Geschwindigkeiten kontrolliert. Trotz Ankündigung wurden viele Fahrer erwischt, die zu schnell waren – vor allem bei fest installierten Blitzern.

Am 24. März hat die Luxemburger Polizei mit dem «Speedmarathon» an der europäischen Sensibilisierungskampagne gegen zu schnelles Fahren teilgenommen.

Am Donnerstag vergangener Woche fand in Luxemburg der diesjährige Speedmarathon statt. 150 Geschwindigkeitskontrollen führte die Polizei dabei durch, wie sie am heutigen Montag mitteilt.