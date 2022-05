Schoulfoire: Die Bildungsmesse in der Luxexpo lockt Tausende Schüler an

Am Montagmorgen durchstreiften ganze Klassen von Schülern des Zyklus 4 und der Lycées die Gänge der Luxexpo The Box. Fast 6250 Schüler sind für die allererste Ausgabe der Bildungsmesse Schoulfoire angemeldet, die vom Bildungsministerium organisiert wird und noch bis Donnerstag läuft. An Nachmittagen ist die Messe für die breite Öffentlichkeit zugänglich und Eltern können mit ihren Kindern kommen.