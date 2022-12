Luxemburg : Die Blutvorräte beim Roten Kreuz sind knapp

«Unsere Blutvorräte sind knapp. Denken Sie daran, auch während der Weihnachtsfeiertage Blut zu spenden». Mit dieser Botschaft, die am Sonntag in den sozialen Netzwerken veröffentlich wurde, ruft das Rote Kreuz zu Spenden auf. «Wir haben einen Vorrat für etwa eine Woche, während unsere Vorgabe bei zehn Tagen liegt», sagt Vincent Ruck von der Kommunikationsabteilung der humanitären Organisation.

Das soll unter anderem an den bevorstehenden Feiertagen und an der Tatsache, dass viele Spender derzeit ausfallen, liegen. Aber auch die Winterzeit mit den aktuell grassierenden Krankheitswellen soll Schuld an der derzeitigen Situation tragen. Außer am 26. Dezember, sind die Blutspendezentren zu den üblichen Zeiten geöffnet (montags, dienstags und freitags von 8 bis 16 Uhr, sowie mittwochs und donnerstags von 8 bis 18 Uhr). In den kommenden Tagen werden außerdem Blutspendeaktionen in Ettelbrück, Belval, Clerf, Wiltz, Echternach und Colpach organisiert.