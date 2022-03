Luxemburg – Die Botschaft «erhält täglich Beschwerden von Russen»

LUXEMBURG – Zwei Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine spricht die russische Botschaft über die Diskriminierung russischer Kinder an Schulen und «Bürger, die ausreisen wollen».

Ist die Russophobie in Luxemburg eine Realität? Die russische Botschaft, die seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs geschwiegen hat, reagierte nun auf den L'essentiel-Artikel über ihre Rolle als Schnittstelle von Wladimir Putin in Luxemburg und die Anschuldigungen der «Russophobie»: «Das Problem existiert. Wir erhalten jeden Tag Beschwerden per Telefon oder E-Mail.» Auf die Frage nach dem Ausmaß des Phänomens sagte die Sprecherin der russischen Vertretung in Luxemburg, dass es «für ein Land von der Größe Luxemburgs eine erhebliche Anzahl von Fällen» gebe.

«Diskriminierungen und Bedrohungen am Arbeitsplatz, Kinder unserer Landsleute in Schulen, was völlig unangemessen ist», listet die Botschaft auf, ist aber zurückhaltender, was das Vorhandensein von körperlichen Angriffen angeht. Auch wurde die Botschaft über den Fall der angeblich russischen Anwältin informiert, deren Foto mit blutverschmiertem Gesicht nach einem mutmaßlichen Angriff in Luxemburg in den sozialen Netzwerken kursiert.

Nach ihren Informationen handelte es sich um «eine russischsprachige Person, die am Montag, den 7. März mit einem Messer angegriffen wurde». Die Person hätte sich jedoch nicht direkt an die Botschaft gewandt, sondern «die Informationen an die Polizei weitergeleitet». Die Behörden waren auf L'essentiel-Anfrage jedoch nicht in der Lage, Einzelheiten zu dem mutmaßlichen Angriff mitzuteilen.

Flugverbot für russische Flugzeuge «stellt ein Problem dar»

Die russische Botschaft in Luxemburg betont aber, «alles zu tun, um die russische Gemeinschaft zu schützen, indem wir die Aufmerksamkeit der offiziellen Behörden auf uns lenken». Dazu gehöre auch, den Bürgern, die dies wünschen, die Ausreise zu erleichtern. Von den etwa 1900 in Luxemburg ansässigen Personen hätten einige der Botschaft den Wunsch mitgeteilt, das Großherzogtum verlassen und nach Russland zurückkehren zu wollen. Das Luftraumverbot für russische Flugzeuge und die von mehreren Fluggesellschaften eingestellten Flüge nach Moskau oder St. Petersburg «stellen jedoch ein Problem dar», räumte die Sprecherin ein.

Auch auf die Frage nach der Invasion in der Ukraine hielt sich die russische Botschaft an die offizielle Kommunikation, in der die Begriffe «Krise» und «Militäroperation» verwendet und das Wort «Krieg» verbannt wurde. Die Botschaft räumte eine «komplizierte Situation» in Bezug auf ihre Beziehungen zu Luxemburg ein, versicherte aber, dass der Dialog fortgesetzt werde. In einem offensichtlichen Bestreben, die Wogen zu glätten, erklärte die diplomatische Vertretung, dass sie die Unterstützung von Premierminister Xavier Bettel und Außenminister Jean Asselborn «Russophobie» vorzubeugen und zu verhindern, sehr zu schätzen wisse.