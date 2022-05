Luxemburger Finanzplatz : «Die Branche muss gezwungen werden, keine Menschenrechte zu verletzen»

LUXEMBURG – Eine deutliche Mehrheit der Einwohner des Großherzogtums will ein Gesetz, das Finanzunternehmen verpflichtet, ihre Investitionen auf ihre Vereinbarkeit mit den Menschenrechten zu überprüfen.

«Wir hatten sehr konkrete Beispiele mit einer luxemburgischen Bank, die mit einem Unternehmen zusammenarbeitete, das in Menschenrechtsverletzungen in besetzten Gebieten verwickelt war. Oder ein Abkommen zwischen einem luxemburgischen Unternehmen und einer südamerikanischen Bergbaugesellschaft mit fragwürdigen Praktiken». Antoniya Argirova ist Mitglied der Initiative für eine Sorgfaltspflicht: Rund 30 Organisationen setzen sich für verbindliche Regeln ein, die die Finanzbranche verpflichten sollen, zu überprüfen, dass keine ihrer Investitionen den Menschenrechten schadet.

«Wir stellen fest, dass der Finanzsektor von der Sorgfaltspflicht ausgenommen ist», bedauert Jean-Louis Zeien von der Initiative. Eine entsprechende EU-Richtlinie, die in Vorbereitung ist, sieht das weiter nicht vor. «Der größte Wirtschaftssektor des Landes wird nicht zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Das ist inakzeptabel», meint Antoniya Argirova. «Die Branche ist aufgrund ihres internationalen Charakters sehr exponiert. Wenn ein Abkommen mit einem Unternehmen unterzeichnet wird, sollte die Finanzgesellschaft eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht haben. Das tun sie bereits bei der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung. Die Grundlagen sind da», so Argirova.

Gesetz noch vor den Parlamentswahlen 2023

Dies stattdessen auf freiwilliger Basis zu tun, ist nach Ansicht der Initiative nicht ausreichend, um die Einhaltung der Menschenrechte durch den Finanzsektor zu gewährleisten. Um Druck auf die Regierung auszuüben, damit sie entsprechende Gesetze verabschiedet, hat die Initiative eine Umfrage beim Institut TNS-Ilres in Auftrag gegeben. Daraus ging – wenig überraschend – hervor, dass Luxemburgs Einwohner die Achtung der Menschenrechte weitestgehend befürworten. 86 Prozent der Befragten sind demnach für einen Rahmen, der die Finanzbranche in die Pflicht nimmt, die Finanzierung von Unternehmen zu verhindern, deren Aktivitäten mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in Verbindung gebracht werden.